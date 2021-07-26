Токио, 26 июля, 2021, 09:03 — ИА Регнум. После второго дня соревнований на Олимпийских играх в Токио Индонезия завоевала две медали, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Серебро завоевал индонезийский тяжелоатлет Эко Ираван в весе до 61 кг. Спортсмен показал результат 302 кг (141 кг в рывке и 165 кг в толчке). В копилке индонезийского спортсмена четыре олимпийских медали, начиная с игр в Пекине в 2008 году.

Первую медаль Индонезии принесла тяжелоатлетка Винди Кантика Айса в весовой категории до 49 кг. 19-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль, показав результат 194 кг (84 кг в рывке и 110 в толчке).

На Олимпийских играх в Токио 26 июля будут соревноваться шесть представителей Индонезии. Индонезия представит своих спортсменов в трех видах спорта, а именно в стрельбе из лука, бадминтоне и серфинге.

Как сообщало ИА REGNUM, положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 16 человек, задействованных в организации летних Олимпийских игр в Токио.