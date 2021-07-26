Москва, 26 июля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Не менее €1,1 млрд в год придётся платить российским поставщикам товаров с большим углеродным следом, когда Евросоюз начнёт взимать углеродный налог в полном объёме. Результат соответствующих расчётов приводит 26 июля РБК.

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

Речь идёт о трансграничном углеродном налоге, который Еврокомиссия официально предложила 14 июля. В России за консультации с ЕС по углеродному налогу отвечает Минэкономразвития.

«Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — €1,1 млрд от €7 млрд», — сообщает издание, ссылаясь на методику расчётов, подтвержденную в МЭР.

Налог затронет поставки из России в ЕС железа, стали, алюминия и удобрений на сумму около €7 млрд, если учесть объём поставок в 2020 году. Это соответствует 7,3% поставок из России в ЕС.

В натуральном выражении налог коснётся 16,3 млн тонн продукции. При этом €655 млн налога придётся на ввоз российских железа и стали, а €398 млн — на поставки азотных удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования, которое нацелено на предотвращение рисков «углеродных утечек». Фактически предполагается не допустить перенос промышленного производства с территории Евросоюза в другие страны.

Читайте также: Глава МЭР: нет уверенности в соблюдении ЕС обещаний по углеродной теме