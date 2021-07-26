Кишинёв, 26 июля, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 25 июля выявили 43 случая заражения коронавирусом в ходе 2737 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 258 624 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 251 489 человек, в том числе 52 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 192 пациента с COVID-19, из которых 48 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6244 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали два таких случая.

Днём ранее в стране выявили 97 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 5202 тестов. Выздоровевшими врачи признали 90 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии 21 июля был зафиксирован пик по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. В следующие дни этот показатель начал постепенно снижаться.