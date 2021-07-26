Луганск, 26 июля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования семь раз обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили 26 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Так, под обстрелом украинских силовиков оказались районы населённых пунктов Голубовское, Желобок, Золотое-5, Калиново и Сокольники.

Боевики ВСУ использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в СЦКК.

Напомним, ранее на территории ЛНР упал украинский беспилотник, который нёс два самодельных взрывных устройства.