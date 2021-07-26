Токио, 26 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Посла России Михаила Галузина вызвал МИД Японии в связи с рабочей поездкой премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп. Об этом 26 июля сообщает агентство Kyodo.

Итуруп, Курилы

Предполагается, что постоянный заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал Галузина для того, чтобы заявить протест в связи с рабочей поездкой Мишустина остров Итуруп. Япония уже неоднократно выражала протест в связи с деятельностью России в южной части Курил, так как Токио пытается оспорить принадлежность российских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, зачастую называя их своими «северными территориями».

В свою очередь Москва уже неоднократно отвергала территориальные претензии японцев, российский суверенитет над островами, оформленный надлежащим образом и согласно нормам международного права, сомнению не подлежит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Токио собирается выразить претензии Москве в связи с рабочей поездкой Мишустина на остров Итуруп.