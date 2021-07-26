Джакарта, 26 июля, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял решение продлить действие ограничений по коронавирусу до 2 августа, сообщает Detik.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Джоко Видодо «Необходимо уделять приоритетное внимание социально-экономическим аспектам общества, особенно удовлетворению жизненных потребностей, с учетом медицинской, экономической и социальной динамики»

Президент решил продлить действие ограничений по коронавирусу по всей стране с 26 по 2 августа.

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По словам Джоко Видодо, в Индонезии наблюдается тенденция к улучшению контроля над пандемией. Однако, необходимо сохранять бдительность в отношении штамма «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, волна иностранцев, покидающих Индонезию, продолжает расти из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом.