Тбилиси, 26 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Эпидемиологическая обстановка в Грузии в последнее время ухудшилась, а темпы распространения коронавируса достигли пиковых показателей ноября 2020 года. Об этом 25 июля глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил агентству «Интерпрессньюс».

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«К сожалению, у нас ухудшение по всем индикаторам — показатель инфицирования, показатель положительности», — сказал Гамкрелидзе.

Он отметил, что на время жителям Грузии нужно носить в общественных местах защитные маски и временно отказаться от массовых мероприятий, в том числе свадеб и поминок. Также врач призвал прививаться от COVID-19.

Стоит отметить, что в Грузии, согласно последним данным, за время пандемии выявили более 400 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 2061 за последние сутки.