Бразилиа, 26 июля, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Мужчина подвергся нападению акулы на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает Prensa Latina.

Bernard DUPONT Акула

Инцидент произошёл на пляже Пьедаде в муниципалитете Жабуатан-дус-Гуарарапис, который входит в состав бразильского штата Пернамбуку.

По данным спасателей, 32-летний мужчина находился на мелководье, когда подвергся нападению акулы со спины. В результате нападения у мужчины повреждена задняя поверхность левой ноги и ягодицы.

По словам врачей, мужчина уже прооперирован, его состояние здоровья стабильно.

Отмечается, что это уже второй случай нападения акулы в регионе за последние 15 дней: 10 июля 51-летний мужчина также подвергся нападению акулы, в результате чего скончался.