Москва, 26 июля, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Число злокачественных онкологических новообразований, вычисляемых по формуле на 100 тысяч населения, в 2020 году снизилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава РФ.

Онкология

«Число впервые выявленных злокачественных новообразований в Российской Федерации на 100 000 населения: 1995 год — 279,1… 2019 год — 436,3, 2020 год — 378,9», — говорится в документе.

Отмечается также, что всего в стране за 2020 год впервые было выявлено 556 036 злокачественных новообразований. Лидерами по выявленным злокачественным новообразованиям из расчёта на 100 тысяч населения стали Севастополь, Сахалинская и Самарская области, внизу этого списка — Дагестан, Чечня и Ингушетия, следует из сборника.