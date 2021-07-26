Париж, 26 июля, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Законопроект о расширении использования ковид-пропусков ввёл в окончательном чтении парламент Франции. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба нижней палаты парламента в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма — все новости»

Законопроектом предусмотрена обязательная вакцинация от COVID-19 для медработников, пожарных и работников служб ухода за пожилыми людьми. Кроме того, будет действовать система санитарных пропусков, она предполагает наличие справки о прохождении вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус или же справка о наличии антител у переболевших.

Ковид-пропуска будут действовать во Франции с августа текущего года. Этот документ нужно будет предъявлять в кафе, ресторанах, медучреждениях, самолетах и поездах дальнего следования. Закон не предусматривает увольнения работника за отказ вакцинироваться от COVID-19. Для детей 12−17 лет санитарные пропуска будут действовать с ноября, а после 15 ноября депутатам парламента нужно будtт продлить действие законопроекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые требования к ковид-паспортам во Франции привели к резкому падению посещаемости кинотеатров.