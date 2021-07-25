Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 17:32 — ИА Регнум. На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга по повышенному номеру сложности тушат жилое здание. Огонь охватил 1,5 тыс. квадратных метров, центр города заволокло дымом. Об этом 25 июля сообщают очевидцы в социальных сетях.

Группа в «ВК» «ДТП и ЧП СПб» Лиговский проспект Петербурга в дыму

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 25 июля в 15:28 мск на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в доме номер 115 по Лиговскому проспекту. Происходило горение кровли пристройки и кровли дома, общая площадь пожара 1500 кв. метров.

Группа в ВК «ДТП и ЧП СПб». Пожар в жилом доме в центре Петербурга

«В 15:40 из-за угрозы распространения огня пожару присвоен номер 1БИС, в 15:46 ранг пожара повышен до №2, а в 16:23 ранг пожара повышен до №3», — рассказали в ведомстве.

Из жилого дома эвакуированы 15 человек, один человек был эвакуирован при помощи автолестницы. К ликвидации пожара привлечены от РСЧС — 117 человек, 34 единицы техники, в том числе от МЧС — 89 человек и 22 единицы техники.

«В 17:10 пожар на Лиговском проспекте был локализован», — сообщили в ГУК МЧС по Санкт-Петербургу.