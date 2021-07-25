Новосибирск, 25 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки, 24 июля, зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались мужчины в возрасте 63 года, 71 года, 76 лет и женщины в возрасте 47 лет, 50 лет, 58 лет, 59 лет, 89 лет.

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Всего в регионе от коронавируса умерли 2278 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5443 пациента, в том числе — 53 ребенка.

В отделениях реанимации находятся 388 человек. На ИВЛ — 55 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 114 960 тестов на коронавирус.

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