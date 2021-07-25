Москва, 25 июля, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Средняя зарплата учителя в Москве 117 тыс. руб., зарплата учителя в сельской местности — 15−20 тыс. руб., а бывает и меньше. В типичной российской школе на селе может не хватать учителей по четырём-пяти предметам, а может и по половине предметов не хватать. В некоторых сельских школах туалеты находятся в таком состоянии, что, зайди в него московский школьник, он три урока в себя будет приходить. Крыши текут, отопление бывает с перебоями. Возможно, нужно вернуться в реальность и начать восстановление единого образовательного пространства в стране с выделения денег на сельских учителей и сельские школы!

Mos.ru Цифровизация

Этими словами начал свое выступление ответственной секретарь Союза Советов родителей Москвы Владимир Щербак на общественных слушаниях по вопросам совершенствования существующей в России системы образования с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова в Общественной палате РФ (ОП РФ) 22 июля 2021 года.

Представители родительских общественных организаций были приглашены на мероприятие наравне с чиновниками и педагогами для обсуждения и внесения предложений для улучшения системы образования в Российской Федерации. В частности, собравшиеся на слушаниях коснулись вопроса единства образовательного пространства.

Родительское общественное движение «Родители Москвы» и Союз Советов родителей Москвы сформировали и высказали свою научно выверенную точку зрения.

« Об обозначенную тему сломано немало копий. Экспертное сообщество фактически разделилось на два противоборствующих лагеря, каждый из которых имеет достаточно серьезную аргументацию в защиту своей позиции. Как известно, в советской школе проблемы школьного учебника по математике до 1956 г. просто не существовало. Действовали единые стабильные учебники А. П. Киселёва по арифметике, алгебре, геометрии, Н. А. Рыбкина по тригонометрии, А. В. Пёрышкина по физике. Поколение, воспитанное по этой методике, успешно выиграло космическую гонку и создало ядерный щит страны, благодаря тому поколению мы с вами всё ещё живы , — обнародовал доводы общественного движения и Союза Советов родителей Владимир Щербак. — В 1956 г. из неполной средней школы (5−7-е классы) были выведены учебники А. П. Киселёва, и сразу же, в 1957 году, все проверки зафиксировали падение качества знаний. С тех пор и по сей день оно только ухудшается ».

Educationmanagers.ru Учебники

На аргументы современных реформаторов от образования о недопустимости обучения детей по учебникам 60-летней давности Владимир Щербак ответил просто и ясно:

«Так в том и суть фундаментальной науки, что теорема Пифагора и решение квадратного уравнения за 60 лет изменений не претерпели. Законы термодинамики всё так же действуют, а площадь круга и длину окружности вычисляют обычно тоже по старинке. Хотя есть, конечн, и альтернатива для не самых умненьких, известная сегодня каждому школьнику: «ОК гугл, скажи площадь круга».

Общественное движение «Родители Москвы» и Союз Советов родителей Москвы считают недопустимым тот факт, что при введении каждой новой редакции ФГОС родители тратят все больше времени на подготовку домашних заданий с ребенком, а также деньги на репетиторов, начиная с начальной школы.

« Результаты советского образования до 1956 года показывают, что при доступных детскому возрасту программах, понятных учебниках и правильной методике преподавания примерно 75% детей можно учить на «хорошо» и «отлично» (данные Академии педагогических наук, опубликованные в1949 году). Сегодня реформаторы-цифровизаторы уверяют нас, что есть дети «одарённые» (их 25%) и остальные, которых можно вообще не учить (они сами выберут индивидуальную траекторию, ОК гугл… класс коррекции). Мы протестуем против выбраковки наших детей, против ориентации образовательной политики на кастовость! » — продолжил отстаивать свою позицию Владимир Щербак.

Перечисляя угрозы, которые несет передача производства электронного образовательного контента, формирования программ и печатания учебников и обучающих книг узкой группе финансово заинтересованных лиц, Владимир Щербак заявил следующее:

«Во-первых, это приведет к полной монополизации рынка. Вероятнее всего, монополистом станет частная лавка под названием «Просвещение», акционером которой недавно стал один банк, который уже не банк, лицом которого является Даня Милохин (мальчик в юбочке).

Во-вторых, содержание учебных программ будет подвержено плановой деградации. Контроль содержания учебных материалов будет отдан на откуп частному бизнесу. И государство продолжит отказ от своих социальных обязательств и от выполнения своих функций, в частности функции образования детей.

В-третьих, через демонтаж образования случится подрыв национальной безопасности, который с высокой вероятностью в краткосрочной перспективе приведет к зависимости от зарубежного ПО, зарубежного контента, зарубежных методик обучения, а в среднесрочной перспективе приведет к превращению России даже не в страну третьего мира, а в депрессивную вымирающую территорию».

Владимир Щербак уверен, что сама по себе благая идея по стандартизации учебных программ и учебников в текущей ситуации может принести больше вреда, чем пользы, если доверить её реализацию тем же группам «экспертов», которые планомерно занимались разрушением российского образования последние 30 лет.

В соответствиями с задачами общественных слушаний — внести предложения в действующее законодательство в сфере образования и в порядок его реализации — общественное движение «Родители Москвы» и Союз Советов родителей Москвы высказали следующие требования:

1. Обсуждение вопроса о восстановлении единства учебных программ за счет введения учебников общего образца целесообразно начинать после расследования причин деградации системы образования РФ до текущего состояния и с отстранения причастных к развалу системы образования людей, принимающих решения и влияющих на реформирование системы образования.

2. Любой учебник, претендующий на роль единого пособия для массового образования, должен проходить независимую экспертную оценку родительским сообществом и формальное одобрение со стороны родителей как заказчиков и интересантов образования. Это должно являться обязательным условием. На сегодняшний день наиболее представительными родительскими структурами, отражающими мнение родительского сообщества, обладающими достаточным научным потенциалом и способными проводить такую оценку, являются: Союз Советов родителей Москвы, Общественное движение «Родители Москвы», Родительское Всероссийское Сопротивление, общественный Уполномоченный по защите семьи.

3. Политика развития образования, необходимость или отсутствие необходимости в цифровой трансформации в этой области должны быть установлены на основании длительных и качественных исследований и научно обоснованы. Особенное внимание следует уделить информированию общественности о проводимых экспериментах, в частности, о целях эксперимента, его продолжительности, критериях успешности. Понятие «эксперимент с целью внедрения…», вошедшее в псевдонаучный обиход, должно быть исключено из оборота. Спешка в вопросах реформирования образования неуместна, а революции недопустимы. Цена управленческих решений в этой области очень дорога, а возможно фатальна.

Свое мнение о слушаниях по вопросам совершенствования российской системы образования ИА REGNUM высказала лидер общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

«Наши соратники продемонстрировали четкую позицию по отношению к разрушительной политике в образовании, реализуемой чиновниками и частным бизнесом в нашей стране. Эта позиция полностью поддерживается десятками тысяч сторонников ОД «Родители Москвы» не только в Москве, но и по всей России. Мы убеждены, что упорно предлагаемые чиновниками электронно-дистанционные решения представляют собой не прогресс, как это преподносится, а с точностью до наоборот. Это дешёвый суррогат для массового потребления. Мы прекрасно понимаем, что человеческое взаимодействие в современном мире стоит дорого, и обучение непосредственно с учителями скоро станет доступно лишь очень обеспеченным людям. Подавляющему большинству школьников останется доступной одна примитивная опция — отправлять домашнюю работу на проверку искусственному интеллекту. К сожалению, как мы и ожидали, диалога чиновников с родителями не произошло: наших соратников, выступивших на слушаниях, чиновники и преданные им «общественники» забросали обвинениями в неосведомленности и излишней панике, что, конечно, не соответствует действительности. Все наши заявления основаны не только на личном опыте, но и на изучении и анализе нормативно-правовой базы, включая ФГОСы и СанПиНы, которые спешно меняются под широкое внедрение цифры и не учитывают ни повышениz уровня знаний, ни здоровьесбережениz учащихся.

ИА Красная Весна Пикет против дистанционного образования

Нас поразила явная реклама коммерческих организаций на площадке Общественной палаты РФ — дали время на выступление организациям, которые «натаскивают» школьников на сдачу ЕГЭ. Наличие таких фирм еще раз подтверждает, что подготовиться к ЕГЭ в стенах школы, не прибегая к сторонней помощи, крайне сложно. Чего стоит выступление представительницы еще одной коммерческой компании, которая пришла просить бюджетных денег на развитие своего бизнеса! И Минпрос это всё воспринимает на ура.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против ЕГЭ

Воочию наблюдая трагичные события и негативные тенденции в образовании, перечисленные нашими коллегами, мы убеждены, что сменить курс с разрушительного на созидательный может только радикальная смена аппарата чиновников. Призываем всех наших единомышленников поддержать требования общественного движения «Родители Москвы», озвученные Владимиром Щербаком и Алексеем Плоховым».

Алексей Плохов, руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы», также выступавший на данном мероприятии и призвавший министра просвещения РФ сложить с себя полномочия, так оценил прошедшие слушания:

«Родители Москвы» своим заявлением застали чиновников от образования врасплох. Ни чиновники, ни представители «карманных» родительских организаций не смогли противопоставить ни одного убедительного контраргумента на обвинения в разрушении образования. Глава Минпросвета Сергей Кравцов заявил о категорическом неприятии замены традиционного образования на «цифру». Но документы Минпросвета говорят об обратном. Мы очень тронуты шквалом поддержки гражданами наших выступлений, которые мы читаем на наших страницах в социальных сетях. Мы считаем, что такая поддержка и активность простых людей, а также их готовность к совместным действиям по изменению сложившейся в России системы образования свидетельствуют об очередном решительном шаге к формированию настоящего гражданского общества в России».

Ответственный секретарь Союза Советов родителей Москвы Владимир Щербак на вопрос ИА REGNUM о том, как он оценивает работу чиновников на общественных слушаниях по вопросам совершенствования российской системы образования, ответил следующее:

«Нами напрямую была озвучена вредоносность и разрушительность действий чиновников — реформаторов и цифровизаторов. Озвучены риски лоббирования монополии в издании учебников и образовательного контента. Люди, всю свою жизнь занимавшиеся разрушением образования, не способны к созиданию! Поэтому сегодня они достаточно активно защищали свою позицию, то есть право быть у руля и у места распределения ресурсов».