Москва, 25 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 25 июля ассоциировал с гомосексуальными отношениями тех, кто выступает против прививки от COVID-19:

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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»В конце концов, вакцинация от COVID-19 у нас де-юре не обязательна. Это обозначает, что не хочешь — не делай. Взвесь все риски и прими решение. Даже на предприятиях, где требуют вакцинацию сотрудников, есть выбор — ты можешь уйти, если тебе это принципиально не подходит.

Но прими личное решение и не склоняй к нему других. Это как гомосексуальные отношения: твоё личное дело, но вот гей-пропаганда у нас запрещена, уж извините за такую ассоциацию!

Да, тут нет паритета. Медики и государство обязаны объяснять необходимость вакцинации, контрпропаганда — это уже не ваше личное дело, она влечёт за собой потерю здоровья, а то и жизни других людей.

Не вас лично — вы приняли решение — других! 80% тех, кто отказываются от прививок, делают это под давлением антивакцинаторов на фоне довольно бледной и неумелой санпросвет работы».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 июля в 85 регионах России нарастающим итогом выявлен 6 126 541 носитель коронавируса. Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 153 874 человека.