Москва, , 10:10 — REGNUM В Москве, на Новопушкинском сквере, 24 июля прошла встреча кандидатов в депутаты Госдумы от партии КПРФ с избирателями.

На встрече с депутатами КПРФ — казак Василий Иванов © ИА REGNUM

Мероприятие открыл председатель комитета КПРФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. В своей речи он подчеркнул особую роль Коммунистической партии, как одной из ведущих политических групп на сегодняшний день. Он призвал избирателей участвовать в предстоящих выборах и пожелал успеха кандидатам от КПРФ.

Кроме обычных медийных лиц КПРФ, к избирателям обратился яркий представитель нового поколения российских коммунистов, кандидат в депутаты Николай Бондаренко, а также члены дружественных КПРФ общественных движений и организаций «Родители России», «Левый фронт», «РРП» и «Родительский отпор».

Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с фоторепортажем, который подготовил Василий Иванов.