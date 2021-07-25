Москва, 25 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Москве, в Новопушкинском сквере, 24 июля прошла встреча кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ с избирателями.

Василий Иванов ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ — казак

Мероприятие открыл председатель комитета КПРФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. В своей речи он подчеркнул особую роль Коммунистической партии как одной из ведущих политических групп на сегодняшний день. Он призвал избирателей участвовать в предстоящих выборах и пожелал успеха кандидатам от КПРФ.

Кроме обычных медийных лиц КПРФ, к избирателям обратился яркий представитель нового поколения российских коммунистов, кандидат в депутаты Николай Бондаренко, а также члены дружественных КПРФ общественных движений и организаций «Родители России», «Левый фронт», РРП и «Родительский отпор».

Предлагаем читателям ИА REGNUM ознакомиться с фоторепортажем, который подготовил Василий Иванов.