Токио, 25 июля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Об этом сообщается на сайте Олимпиады.

Shooting-russia.ru Виталина Бацарашкина

В финале соревнований 24-летней уроженке Омска удалось обойти спортсменку из Болгарии Антоанету Костадинову. Третье место заняла китаянка Цзян Жаньсинь.

Победному настрою Бацарашкиной не помешал неприятный инцидент в ходе финального дня соревнований. Из-за сбоя в работе электроники система не зарегистрировала выстрел спортсменки в отведённые 50 секунд. Судьи исправили ошибку. В итоге Бацарашкиной удалось обновить олимпийский рекорд с результатом 240,3 балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за санкций всемирного антидопингового агентства представители России выступают на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.