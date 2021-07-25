Токио, 25 июля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. На Олимпиаде в Токио уроженка Омской области, заслуженный мастер спорта по стрельбе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Как сказано на сайте Олимпийского комитета России, в финале спортсменка установила новый олимпийский рекорд, набрав 240,3 балла.

Бацарашкина рассказала, что к ней еще не пришло осознание того, что она стала олимпийской чемпионкой. Впереди у спортсменки еще два упражнения.

Как сообщало ИА REGNUM, результат Бацарашкиной на чемпионате мира, прошедшем осенью 2018 года в южнокорейском Чханвоне, принес сборной России седьмую лицензию на участие в летних Олимпийских играх в Токио.

Тогда российская спортсменка и украинка Алена Костевич набрали в финале по 37 очков. Победительницу определила перестрелка, в которой сильнее оказалась Костевич.

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