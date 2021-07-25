Москва, 25 июля, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Наибольшее количество смартфонов в России по итогам июня продала китайская компания Xiaomi. Об этом сообщает портал GizmoChina со ссылкой на данные российских ритейлеров.

Pexels.com Xiaomi

В сети магазинов МТС на долю Xiaomi в первый месяц лета пришлось 31,2% продаж. Это позволило китайской компании обойти южнокорейского конкурента Samsung, доля которой составила 29,8%. Также в пятёрку крупнейших поставщиков вошли Apple (доля рынка 14,5%), Realme (4,6%) и суббренд Xiaomi Poco (3,8%).

Лидерство Xiaomi зафиксировали и в розничной сети М. Видео-Эльдорадо. При этом в первую половину года по продажам лидировала компания Samsung. Отмечается, что общие продажи смартфонов в России с января по июнь 2021 года оказались на 30% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам второго квартала 2021 года Xiaomi обошла Apple по глобальным поставкам смартфонов, выйдя на второе место. Лидерство на мировом рынке удерживает Samsung.