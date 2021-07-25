Москва, 25 июля, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В состоянии здоровья певицы Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщила менеджер певицы Маргарита Соколова на своей странице в социальной сети Instagram.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лечение

Соколова рассказала, что проходит обследование в той же больнице, где находится на лечении МакSим. Она отметила, что в состоянии здоровья Абросимовой наблюдаются улучшения.

«Мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт», — подчеркнула представитель певицы.

Она поблагодарила поклонников певицы за поддержку и призвала не беспокоиться о качестве лечения. Соколова добавила, что певица находится под наблюдением лучших врачей.

«Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация… С такой поддержкой она обязательно поправится», — подытожила Соколова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица МакSим была госпитализирована в одну из клиник Москвы 16 июня. Врачи диагностировали пневмонию с поражением 40% лёгких. Позже певица была подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозный сон.