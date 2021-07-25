Финикс , США, 25 июля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Участие спортсменов-трансгендеров в женских спортивных состязаниях назвал несправедливым экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего выступления перед сторонниками в городе Финикс в американском штате Аризона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

Бывший американский лидер раскритиковал политику действующей администрации Белого дома, благодаря которой стало возможным мужчинам принимать участие в женских состязаниях. Трамп не назвал имени спортсмена, но предполагается, что речь идёт о тяжелоатлетке Лорел Хаббард из Новой Зеландии, которая стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпийских играх.

«Люди не хотят смотреть на это. Они хотят видеть спортсменов, смотреть состязания. Последнее, что они хотят видеть, — это участие мужчин в женских состязаниях», — заметил Трамп. По мнению политика, подобные ситуации нельзя допускать, так как это нарушает права женщин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению главы Олимпийского комитета Томаса Баха, спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии может выступать на летних Олимпийских играх (ОИ) в Токио, так как она прошла квалификацию на соревнования в соответствии со всеми принятыми правилами.