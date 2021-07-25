Вашингтон, 25 июля, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Подозреваемый в участии штурма здания Конгресса США в Вашингтоне в январе текущего года был вычислен с помощью приложения для знакомств Bumble. Об этом 25 июля сообщил телеканал CNN.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

Мужчина 32-х лет из города Хьюстона (штат Техас) во время январских событий общался с дамой и посылал ей селфи в подтверждение своих слов о том, что он является непосредственным участником штурма Капитолия. Собеседница мужчины немедленно сообщила о своём подозрительном знакомом в Федеральное бюро расследований.

Мужчина попытался отрицать своё активное участие в штурме здания, объясняя, что он просто стоял рядом с эпицентром событий. Однако сотрудники полиции проверили записи на видеокамерах и выяснили, что мужчина был одним из нападавших на сотрудников полиции. В настоящее время подозреваемому предъявлено несколько обвинений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер республиканской фракции в палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти представил пятерых кандидатов, которые должны войти в состав спецкомитета по расследованию январских беспорядков в Вашингтоне.