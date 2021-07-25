Москва, 25 июля, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 всё равно могут заразиться «Гамма"-штаммом коронавируса, но течение болезни будет намного легче, чем у невакцинированных граждан. Об этом в интервью РБК рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Как пояснила специалист, если человек привит, то он либо отразит атаку вируса, либо он легко перенесёт заболевание в случае, если вирусу удастся «пробить» защиту. По словам Попович, никто никогда не гарантировал, что вакцинированные на 100% защищены от коронавируса.

Попович отметила, что эффективность зарубежных вакцин может снижаться при появлении новых штаммов коронавирусной инфекции. На настоящее время «Гамма"-штамм специалисты считают очень заразным, но вероятность летального исхода выше при инфицировании «Дельта"-штаммом.

"Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не «Гамма», а «Дельта». Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — уточнила Попович.

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