Токио, 25 июля, 2021, 04:55 — ИА Регнум. Сильные проливные дожди и высокие волны может принести сформировавшийся в Тихом океане тайфун «Непартак» в Токио. Об этом 25 июля сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Томас Гарт Бентон. Ураган. 1954

В настоящее время тайфун находится возле островов Огасавара, расположенных южнее столицы Японии. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 30 м/с. Ожидается, что по мере приближения к Токио скорость отдельных порывов ветра в эпицентре стихии достигнет 35 м/с.

Метеорологи прогнозируют с 26 на 27 июля выпадение от 100 до 150 мм осадков в восточной части острова Хонсю. Ожидается, что высота волн в этом районе составит от шести до восьми метров.

В оргкомитете летней Олимпиады в Токио не исключили, что из-за тайфуна придётся скорректировать расписание спортивных состязаний. Часть мероприятий уже перенесены на другие дни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении к Шанхаю супертайфуна «Ин-Фа».