Лондон, 25 июля, 2021, 03:48 — ИА Регнум. Шесть человек были задержаны, четверо полицейских получили травмы в ходе акции протеста против вакцинации и введения ковид-пропусков в Лондоне. Об этом 24 июля сообщила начальник полиции города Кэтрин Роупер в своём Twitter.

Kashfi Halford Протест в Лондоне

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Как пояснила Роупер, демонстранты были задержаны за целый ряд нарушений, которые начальник полиции назвала неприемлемыми. Также Роупер уточнила, что акции протеста носили в основном мирный характер, но при этом были ранены четыре офицера полиции.

Напомним, власти Великобритании отменили в стране практически все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Взамен была введена система ковид-пропусков (NHS Covid-Pass), которые подтверждают прохождение гражданином вакцинации от COVID-19 либо наличие антител или отрицательного результата ПЦР-тестирования.