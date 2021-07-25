Мехико, , 01:49 — REGNUM Возможность создания регионального союза по типу ЕС предложил латиноамериканским странам президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. С соответствующим призывом мексиканский лидер выступил 24 июля в Мехико на саммите глав МИД государств, входящих в сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор EneasMx

Глава Мексики назвал неприемлемой политику двух последних столетий, для которой были характерны назначения и смещения правительств, осуществлявшиеся по указке сверхдержав. Обрадор призвал покончить с навязыванием, вмешательством во внутреннюю политику стран, санкциями и блокадой.

«Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но с учётом нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену Организации американских государств (ОАГ) подлинно автономной организацией, не чьим-либо прислужником, а посредником по просьбе и согласию сторон, конфликтующих по вопросам, касающимся прав человека и демократии», — уточнил мексиканский лидер.

Обрадор отметил, что его предложение может прозвучать «как утопия», но напомнил, что «если не ставить себе высшие цели на будущее, то ничего не достичь, и поэтому стоит попытаться». Также глава Мексики призвал начать диалог с США и убедить их начать взаимоотношения со странами латиноамериканского региона в новом формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Мексики назвал видео с взяткой его брату частью кампании по дискредитации.

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