Санкт-Петербург, 25 июля, 2021, 00:02 — ИА Регнум. Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин в воскресенье, 25 июля, в День ВМФ России, примет Главный военно-морской парад, который состоится одновременно в Кронштадте и Петербурге. Военно-морские парады сегодня пройдут на всех российских флотах, а также на базе в Сирии.

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

В этом году пятый в новейшей истории Главный военно-морской парад будет посвящен 325-летию создания российского флота, в нем примут участие около четырех тысяч военнослужащих ВМФ, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолетов и вертолетов морской авиации.

Как отметили в пресс-службе Министерства обороны РФ, в числе участников парада — крупные, средние и малые корабли со всех российских флотов, дизель-электрические и атомные подводные лодки, катера различных классов, в том числе от Погранслужбы ФСБ России.

На парад пришли ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», корветы «Гремящий» и «Стойкий», атомные подводные ракетные крейсеры «Орел» и «Вепрь» и многие другие корабли и подлодки.

«Впервые в Главном военно-морском параде принимает участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», — особо отметили в оборонном ведомстве.

Историческую часть парада представит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи по чертежам времён Петра I.

В воздушной части парада над Петербургом пройдут истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, палубные истребители Су-33, вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М, другие образцы морской авиации.

Вечером над Северной столицей в честь праздника будет дан артиллерийский салют.

Добавим, что военно-морские парады в День ВМФ также пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). В общей сложности в парадах будут задействованы до 200 боевых кораблей, порядка 80 самолетов и вертолетов, более ста единиц боевой техники морской пехоты, до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала ВМФ.