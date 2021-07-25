Москва, 25 июля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Решение покидающего свой пост верховного представителя по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентина Инцка внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за «отрицание геноцида» в Сребренице, является грубым и неприемлемым вмешательством во внутренние дела этого суверенного государства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства 23 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По мнению российского дипломата, такая «безответственная самодеятельность» Инцко провоцирует внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба.

«К сожалению, Инцко не извлек урока из показательной ситуации 2015 года, когда провалилась попытка протащить через СБ ООН проект резолюции, возлагавший всю полноту ответственности за трагические события в БиГ периода вооруженного конфликта только на одну из сторон», — говорится в сообщении МИД РФ.

Захарова добавила, что решение верховного представителя не может иметь правовых последствий, так как «роль Парламентской ассамблеи БиГ в законотворческом процессе никто и ничто не может принизить», а судьба Боснии и Герцеговины находится исключительно в руках ее народов.

Напомним, что Валентин Инцко, который 31 июля покидает пост верховного представителя международного сообщества по БиГ, ранее принял решение внести в уголовный кодекс БиГ дополнительные положения об уголовной ответственности за «отрицание геноцида» в Сребренице. Это решение последовало после того, как в Республике Сербской был опубликован доклад независимой международной комиссии, которая расследовала события в Сребренице и ее окрестностях во время гражданского конфликта в БиГ и пришла к выводу, что их нельзя квалифицировать как геноцид.