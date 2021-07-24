Токио, 24 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Российские спортсмены, завоевавшие две медали в первый день соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, принесли России десятое место в общем медальном зачёте. Об этом говорится на официальном сайте Олимпиады.

Олимпийский флаг

Впрочем, названия «Россия», как и флага России в таблице победителей нет — в общем медальном зачёте страна выступает с аббревиатурой ROC, что в переводе означает «Олимпийский комитет России».

Десятое место также удерживает Сербия, спортсмены которой в первый день получили по одной серебряной и бронзовой медали. Таким образом, Россия и Сербия делят два соседних места в общем зачёте.

Как сообщало ИА REGNUM, первую серебряную медаль принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Бронзу взял тхэквондист Михаил Артамонов, победивший соперника в весе до 58 кг.