Амстердам, 24 июля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Власти Нидерландов рассматривают возможность высылки российской пары, сообщившей важную информацию о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом 24 июля пишет газета De Volkskrant со ссылкой на осведомлённые источники.

MaxN Карта рейса MH17

Из публикации следует, что пара переехала в Нидерланды в 2016 году, а важные сведения о катастрофе сообщила два года спустя. Миграционная служба и судьи посчитали нелогичным и заслуживающим порицания то, что они предоставили эту данные лишь спустя два года.

«И хотя Совместная следственная группа (ССГ), проводящая расследование крушения рейса MH17, восприняла информацию со всей серьезностью, миграционная служба считает их историю неправдоподобной», — говорится в статье.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Во время катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Расследованием авиакатастрофы занимается международная следственная группа. В России неоднократно выражали недоверие результатам её работы.