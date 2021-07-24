Токио, 24 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Российский тхэквондист Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро на Олимпийских играх в Токио, завоевав бронзу в весовой категории до 58 килограммов.

Ilgar Jafarov Тхэквондо

Счёт поединка — 15:10. Он стал решающим в финале, определившим победителя на третьем месте. В другой схватке за бронзовую медаль Олимпиады в весовой категории до 58 кг победителем вышел южнокорейский тхэквондист Чан Чжун, показавший результат в поединке с Омаром Салимом — 46:16.

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Медаль Артамонова стала второй для сборной России на Играх в Токио, первую принесла команде Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.