Санкт-Петербург, 24 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. 26-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной Ирана по футболу Сердар Азмун может продолжить карьеру в Германии. Леверкузенский «Байер-04» предложил «сине-бело-голубым» 18 миллионов евро за контракт футболиста. Об этом 24 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в своем Twitter-аккаунте.

Андрей Пронин ИА REGNUM Сердар Азмун

В прошедшем сезоне Сердар Азмун принял участие в 24-х матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился девятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Иранский нападающий стал вторым бомбардиром чемпионата.

«Зенит» выкупил Сердара Азмуна у казанского «Рубина» 1 февраля 2019 года за 12 миллионов евро. На данный момент стоимость иранского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца следующего сезона.

За леверкузенский «Байер-04» также выступает бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев, перешедший в немецкий клуб летом этого года на правах свободного агента.