Москва, 24 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения России обновило временные рекомендации по вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В документе говорится, что теперь вакцину «Спутник V» можно применять для всех онкопациентов, завершивших лечение. Вакцину «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») Минздрав запретил использовать при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей.

«Временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», — объяснили составители рекомендаций.

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Ранее главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов сообщал, что в лечении коронавирусной инфекции в России начнут использовать новые подходы, и они также найдут отражение в новых рекомендациях ведомства.