Подгорица, 24 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Черногории 36,6 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 32,5 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Defense.gov Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

На 24 июля введено 315 653 дозы вакцины против коронавируса.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 167 235 граждан или 27 процентов, а вторую — 148 418 человек или 23,9 процента от общей численности населения.

Массовая вакцинация против коронавируса в Черногории началась 4 мая.