Чжэнчжоу, Китай, 24 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Сильное наводнение в китайской провинции Хэнань не окажет значительного воздействия на производственные планы Foxconn, заявил председатель компании Янг Лю на собрании акционеров. Об этом сообщает газета Nikkei.

Наводнение в Китае

В пострадавшем от наводнения городе Чжэнчжоу расположен крупный завод тайваньской компании Foxconn. Это предприятие является крупнейшей в мире производственной площадкой смартфонов iPhone.

Затопление задело производственный комплекс Foxconn — вода прорвалась на территорию завода. Председатель Foxconn заявил, что сотрудники компании не пострадали.

Он добавил, что компания создала группу экстренного реагирования для мониторинга ситуации и помощи сотрудникам, которые не могут вернуться в пострадавшие от затопления общежития. Янг Лю подытожил, что в Foxconn не ожидают значительного воздействия наводнения на объёмы производства в Чжэнчжоу.

В июле в центральной части Китая выпало рекордное количество осадков, что вызвало сильные наводнения. Больше всего от стихий пострадала провинция Хэнань и центр этого региона Чжэнчжоу.

Из-за наводнения власти Китая эвакуировали более 200 тысяч человек. Жертвами стихии стали несколько десятков человек.