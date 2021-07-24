Токио, 24 июля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Злоумышленники начали использовать сайты с нелегальными трансляциями Олимпийских игр в Токио для проведения кибератак. Об этом сообщает газета Nikkei со ссылкой на данные компании Trend Micro.

geralt Киберпреступность

Специалисты японского разработчика антивирусного программного обеспечения Trend Micro зафиксировали рост активности киберпреступников с началом Олимпиады. Отмечается, что хакеры нацелились как на организаторов мероприятий, так и на простых болельщиков.

Отдельной проблемой стали нелегальные трансляции Олимпиады. Например, в Японии трансляции доступны на двух официальных платформах: государственной телекомпании NHK и частных телеканалов TVer. При этом хакеры создали большое количество поддельных веб-сайтов.

При заходе на такие сайты устройства пользователей заражаются вредоносным программным обеспечением. Кроме сайтов с трансляциями игр хакеры также создают поддельные сайты с результатами Олимпиады и ключевыми словами для поисковых сервисов.

Представитель другой компании из этой сферы — Mitsui Bussan Secure Directions — Такаши Йошикава напомнил, что повышенная активность киберпреступников фиксировалась и на зимних играх 2018 года в Пхёнчхане. Тогда организаторы Олимпиады подверглись крупной атаке с использованием вируса Olympic Destroyer.