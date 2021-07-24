Москва, 24 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В России подтверждено 799 смертей от новой коронавирусной инфекции за 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба профильных органов исполнительной власти России по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число зарегистрированных смертей в России за истекшие сутки повторило антирекорд с начала пандемии. Впервые такое же количество смертей было зарегистрировано 16 июля.

В пресс-службе оперативного штаба сообщают, что за истекшие сутки было выявлено 2452 случая заражения COVID-19. 21 952 человека были выписаны по выздоровлению. Под наблюдением остаются 1 млн 248 тыс. 995 человек.

Отмечается, что за прошедшие сутки было проведено более 500 тысяч лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии проведено почти 162 млн лабораторных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в последний месяц почти 68% случаев от общего числа заражения коронавирусной инфекцией в России приходится на новый штамм «Дельта».