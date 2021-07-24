Краснодар, 24 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщает подробности серьёзного ДТП с туристическим автобусом, произошедшего 24 июля. По данным пресс-службы ведомства, трагедия случилась утром на участке автодороги Нижегородская — Мезмай (14-й километр).

ГУ МВД по Краснодарскому краю Полицейские Апшеронского района проводят проверку по факту ДТП с автобусом

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 21 человек доставлен в медицинское учреждение для обследования, два человека погибли, несовершеннолетних нет.

ГУ МВД по Краснодарскому краю В Апшеронском районе Краснодарского края разбился автобус с пассажирами

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани сегодня, 24 июля, произошло серьезное ДТП: туристический автобус съехал с дороги в кювет. Авария произошла в посёлке Мезмай Апшеронского района. По предварительным данным, причиной мог стать отказ тормозов.

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