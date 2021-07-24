Москва, 24 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Предложенные единороссами меры по снижению цен на «борщевой» набор начали работать: уже к началу августа сезонные овощи подешевеют, утверждают партийцы. Примеры реализации данной инициативы 24 июля сообщает er.ru.

Даниловский рынок Даниловский рынок

Прямой доступ сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки поддержал российский президент Владимир Путин, поручив главам регионов взять под контроль вопрос увеличения количества ярмарок.

Планируется, что в регионах до конца июля дополнительно откроется 100 таких торговых точек.

Несколько рынков с продукцией местных сельхозпроизводителей накануне начали работать в Ростове-на-Дону и Азове.

В Тамбове у Дома ветеранов открылся микрорынок, где представлена продукция местных фермеров.

В Краснодаре ярмарка, где местные сельхозпроизводители могут продать урожай, открыта в центре города. Для местных фермеров здесь оборудовано более 100 торговых мест, где они продают свои овощи, фрукты и другую продукцию. Всего в Краснодарском крае сейчас работает более 80 ярмарок выходного дня.

На уходящей неделе в ходе рабочей поездки в Краснодарский край уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова посетила один из рынков и предложила привлечь к «народному контролю» за ценами многодетные семьи — людей, для которых каждый поход в магазин или на рынок превращается в «мелкооптовую закупку». По ее мнению, это позволит реально увидеть эффективность мер, предложенных для снижения стоимости продуктов.

Более чем в половине субъектов РФ уже созданы рабочие группы по мониторингу цен на сезонные овощи. В их работе принимают участие более 250 экспертов — от губернаторов, депутатов разных уровней от «Единой России» до руководителей агропромышленных комбинатов и крестьянско-фермерских хозяйств. Они уже провели рейды в Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Волгоградской, Смоленской, Тульской, Курской, Калужской, Костромской областях, Краснодарском крае и многих других регионах.

В Хабаровске во время проверок местные фермеры рассказали, как в регионе формируется цена на так называемый борщевой набор.

«Если за основу взять себестоимость овощей, включая оплату труда сельхозработников и логистику, то к ней добавляется надбавка от производителя, а затем «накрутка» от ретейлера. Как правило, процент торговой сети в разы выше, чем у сельхозпроизводителя и в конечном итоге потребителю приходится платить в магазине за местные и сезонные овощи в два-три раза больше, чем предлагают фермеры», — пояснил член хабаровского сельхозкооператива Евгений Солоненко.

К мониторингу цен на овощи в магазинах розничной торговли и на рынках в Дагестане подключились активисты единого волонтерского штаба.

По итогам первых рейдов получены следующие данные: в среднем стоимость килограмма моркови составляет 80 рублей, лука и картофеля — 30 рублей, свеклы — 120 рублей, капусты — 60 рублей.

«Крайне важно, чтобы ситуация на продовольственном рынке была стабильна. Нельзя допускать уменьшения ассортимента продуктов и повышения цен на социально значимые категории», — говорит один из участников мониторинга, председатель городского Собрания Насретдин Бабаев («Единая Россия»).

В Бурятии рабочая группа побывала на Центральном рынке, в крупных сетевых магазинах и отдельных торговых точках Улан-Удэ.

По словам руководителя исполкома Бурятского реготделения «Единой России» Владимира Ведерникова, главная цель — добиться снижения цен на продукты, которые очень сильно разнятся на рынках и в магазинах.

«Эта разница должна быть устранена в пользу покупателя. Надо создавать условия для сельхозпроизводителей, чтобы у них появлялись возможности сбыта своей продукции без наценок», — подчеркнул он.

В ряде регионов представители «Единой России» организовали встречи с представителями ретейла, на которых обсудили заключение соглашений между торговыми сетями и производителями о снижении наценок на социально значимые продукты.

В Севастополе зампредседателя заксобрания, руководитель фракции «Единой России» Татьяна Лобач убеждена, в каждом селе должен быть организован рынок или торговая точка — с понятными условиями работы и льготными условиями входа.

«Вырастил и хочешь продать — заходи и работай. Главное, цену держи на уровне. Нужно способствовать тому, чтобы местные производители продуктов выходили и в открытые торговые точки в городе. Чтобы они могли получать эти места по упрощенной процедуре», — говорит она.

Первые итоги реализации мер по снижению цен на сезонные овощи в партии намерены подвести в начале августа.

Как сообщало ИА REGNUM, создавать больше рынков посоветовал также прибывший на Алтай секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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