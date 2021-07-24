Токио, 24 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Спортсменка из Китая Цянь Ян завоевала первое золото Олимпиады-2020. Она установила новый олимпийский рекорд, набрав 251,8 балла в соревновании по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров.

Olympic.ru Олимпиада в Токио 2020

Серебро досталось России. Анастасия Галашина заняла второе место в зачете с 251,1 балла. От золотой медали и олимпийского рекорда спортсменку из России отделила ошибка в финальном выстреле соревнования.

Бронзовая медаль отправилась в зачет Швейцарии. Нина Кристен смогла набрать 230,6 балла.