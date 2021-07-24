Киев, 24 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Белый дом сейчас находится в процессе отбора нового посла США на Украине, заявил временный поверенный в делах США в Киеве Джордж Кент в эфире украинского телевидения.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine США-Украина

Кент заявил, что назначение посла в Киеве — это приоритет администрации Байдена, и поэтому первая волна назначений послов будет обязательно включать Украину.

«Я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата», — добавил он, отметив, что на Украине традиционно работают дипломаты с большим опытом во внешней политике.

Никаких конкретных фамилий претендентов Кент называть не стал.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущего посла США на Украине Мари Йованович уволили с должности в мае 2019 года. Таким образом, полноценного посла США в Киеве уже нет более двух лет.

21 июля советник государственного департамента США Дерек Шолле заявил, что нынешняя администрация США не уверена, что будет назначать отдельного спецпредставителя по Украине, поскольку президент Джо Байден «во многих отношениях» сам является таким спецпредставителем.