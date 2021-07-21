Киев, , 16:27 — REGNUM Нынешняя администрация США не уверена, что будет назначать отдельного спецпредставителя по Украине, поскольку президент Джо Байден «во многих отношениях» сам является таким спецпредставителем.

Джо Байден на Украине в 2009 году

Об этом заявил советник государственного департамента США Дерек Шолле в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 21 июля.

Советник напомнил, что Байден за время своей политической карьеры бывал в Киеве шесть раз — больше чем кто-либо ещё из нынешней администрации.

«Он знает украинскую тематику очень хорошо, и госсекретарь Блинкен — тоже», — подчеркнул Шолле.

Он считает, что такое положение дел является залогом глубины партнёрства Вашингтона и Киева — «столько высокопоставленных чиновников так хорошо разбираются в украинских делах и настолько привержены тому, чтобы сделать наши отношения еще сильнее».

ИА REGNUMнапоминает, что при президентстве Петра Порошенко должность спецпредставителя Вашингтона по Украине занималКурт Волкер, который был весьма активен на этом направлении, и ушел в отставку в сентябре 2019 года, когда Украина оказалась вовлечена в предвыборную кампанию в США. Весной этого этого высокопоставленные чиновники в Киеве — в частности, глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба — заявляли, что администрация Байдена может назначить в Киев нового спецпредставителя.