Турин, Италия, 24 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Портал Diario Sport сообщил, что «Ювентус» рассматривает вариант с арендой нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна в случае, если Криштиану Роналду покинет команду летом.

Biser Todorov Антуан Гризманн

По данным источника, «Барселона» готова отдать французского форварда итальянской команды, но с условием аренды с опцией выкупа прав на игрока.

Напомним, что действующий контракт Криштиану Роналду с «Ювентусом» истекает следующим летом. За ситуацией с португальским форвардом следит «ПСЖ», который хочет переманить игрока к себе на правах свободного агента по окончании соглашения.

Также СМИ не исключают вероятность, что сделка между «Ювентусом» и «Барселоной» может произойти уже этим летом. «Барселона» из-за своего финансового положения ищет способы освободить зарплатную ведомость, аренда Гризманна другим клубом помогла бы «каталонцам» выручить средства и дала бы возможность не платить зарплату француза, чей оклад составляет 35 миллионов евро.