Токио, 24 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Опубликованная на сайте летних Олимпийских игр в Токио карта содержит некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Ранее на официальном сайте Олимпиады была опубликована карта, на которой Крым входит состав Украины. В посольстве напомнили, что в 2014 году Крым вернулся в состав России в результате свободного волеизъявления жителей полуострова.

«Таким образом, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт», — подчеркнули в посольстве РФ.

Дипломаты выразили надежду на то, что оргкомитет Токийской Олимпиады исправит эту ошибку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Токио стартовала летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены выступают на этих играх под нейтральным флагом.