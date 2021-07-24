Москва, 24 июля, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Работодателям рекомендуется отстранять работников без сохранения заработной платы в случае отказа от прохождения вакцинации без уважительной причины. Об этом говорится в рекомендациях Министерства труда РФ и Роспотребнадзора, опубликованных 23 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В совместных рекомендациях Минтруда и Роспотребнадзора разъясняется порядок организации вакцинации в рабочих коллективах и порядок учёта процента вакцинированных. В документе говорится, что решение о проведении вакцинации по эпидемическим показаниям принимаются главным государственным врачом РФ и главными врачами субъектов РФ.

В постановлениях государственных санитарных врачей должны определяться группы граждан, подлежащие обязательной вакцинации по роду профессиональной деятельности. Отмечается, что по состоянию на 23 июля подобные постановления в отношении прививки от новой коронавирусной инфекции приняты в 35 субъектах РФ.

Этими постановлениями на работодателей возлагается ответственность за организацию вакцинации. Для стимулирования работников работодатели могут предоставлять проходящим вакцинацию сотрудникам дополнительные выходные дни.

В случае отказа от вакцинации без уважительной причины, включая медицинские противопоказания, работодателям рекомендуется отстранять таких сотрудников без сохранения заработной платы. В разъяснениях подчеркивается, что работодатель должен обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива.