Нижний Новгород, 24 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Главную награду фестиваля нового российского кино «Горький fest» получил фильм Надежды Ишкиняевой «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника». Церемония вручения премий и закрытия фестиваля транслировалась на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Gorkyfest.ru Горький fest

Пятый фестиваль «Горький fest» стартовал в Нижнем Новгороде 16 июля. В конкурсную программу фестиваля вошли 11 фильмов, которые были показаны на нескольких площадках города.

23 июля жюри в составе кинокритика Зары Абдуллаевой, драматурга Александра Родионова, кинорежиссёра Александра Велединского, актёра Павла Табакова и актрисы Юлия Хлыниной объявили лауреатов фестиваля. Главную награду фестиваля за лучший фильм получила режиссёр Надежда Ишкиняева за картину «Краткая теория тотальной институции: взгляд художника», созданную в соавторстве с художником Алексеем Сахновым.

Премии за лучшую режиссуру удостоен Игорь Ерохин за работу «Афины». Награду за лучший сценарий получил Григорий Клименко за фильм «Обрывки рэпа», премию за лучшую роль — Николай Мочернюк (фильм «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер»).

Александр Елизаров удостоен приза «За художественное достоинство» за фильм «Мы будем громко ему кричать». Покойному режиссёру Алексею Балабанову присвоена премия за вклад в развитие кинематографа, статуэтка будет передана семье режиссёра.