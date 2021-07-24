Майами, США, , 06:26 — REGNUM Не менее четырех катеров отправились из американского Майями на Кубу для поддержки протестующих, сообщает газета Prensa Latina.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что организаторы этой акции планировали собрать не менее ста катеров. Предполагается, что лодки остановятся в 24 километрах от побережья Кубы, где все еще находятся нейтральные воды. Кубинские власти уже рассматривают этот случай как провокацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The American Conservative заявила о намерениях Конгресса США дать полномочия президенту страны Джо Байдену для силового вмешательства в дела Кубы. Уточнялось, что соответствующую инициативу предложил член палаты представителей Алекс Муни. В законопроекте указывалось, что полномочия позволят президенту США задействовать вооруженные силы для доставки гуманитарной помощи на Кубу, а также для «создания безопасной зоны» на кубинской территории.

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