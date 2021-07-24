Майами, США, 24 июля, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Не менее четырех катеров отправились из американского Майами на Кубу для поддержки протестующих, сообщает газета Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Сообщается, что организаторы этой акции планировали собрать не менее ста катеров. Предполагается, что лодки остановятся в 24 километрах от побережья Кубы, в нейтральных водах. Кубинские власти уже рассматривают этот случай как провокацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The American Conservative заявила о намерениях Конгресса США дать полномочия президенту страны Джо Байдену для силового вмешательства в дела Кубы. Уточнялось, что соответствующую инициативу предложил член палаты представителей Алекс Муни. В законопроекте указывалось, что полномочия позволят президенту США задействовать вооруженные силы для доставки гуманитарной помощи на Кубу, а также для «создания безопасной зоны» на кубинской территории.