Додома, 24 июля, 2021, 05:47 — ИА Регнум. В Танзании с начала третьей волны пандемии скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Также за прошедшие сутки в стране выявили 176 носителей SARS-CoV-2. В настоящее время в больницах страны находятся 858 пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Я получил эти данные вчера. Вероятнее всего, число умерших будет расти. Приведенные показатели по заболеваемости указывают лишь пациентов с COVID-19, поступивших в больницы. Настоящее число зараженных может быть выше из-за болеющих дома», — заявила глава ведомства Дороти Гваджима.

При этом она добавила, что жители республики продолжают игнорировать санитарные требования, что приводит к распространению инфекции. Гваджима подчеркнула, что COVID-19 реален и от этой болезни продолжают умирать люди. Она указала, что от пандемии также страдает экономика страны.