Сеул, 24 июля, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 1629 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

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Из них 1573 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют более 1600 инфицированных ежесуточно. При этом ежедневно с 7 июля в стране выявляют более тысячи носителей SARS-CoV-2. Эксперты считают, что республика столкнулась с четвертой волной пандемии и стремительным распространением коронавируса штамма «Дельта».

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 187 362. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2068 человек.